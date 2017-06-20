Санаторий Жосалы

Выставка юных художников пройдет в Караганде

Корреспондент 1 час назад Комментировать 8

Карагандинский Союз художников устраивает выставку детских работ «Краски лета». В этом году она проходит в пятый раз.

Выставку юных художников обычно устраивали накануне Дня защиты детей. «Но в этом году мы немного опоздали, и решили провести с 21 по 23 июня. В выставке примут участие юные художники из изобразительных студий и дворовых творческих клубов при стадионе «Шахтер». Возраст участников — от 5 до 18 лет», — рассказала организатор выставки Наталья Кислер.

Открытие выставки состоится 21 июня в 14.00 в здании Союза художников по адресу: ул. Комиссарова, 35А. Все желающие смогут увидеть «Краски лета» в течение последующих трех дней с 9.00 до 17.00, вход бесплатный.

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Автор: Корреспондент

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