Во что превратились подземные переходы Караганды?

Три подземных перехода в Караганде изменили свою первоначальную функцию, передает МИА «Казинформ».

Горожане неоднократно жаловались в общественный совет Караганды, председатель которого провел экскурсию по трем «подземкам».

Один из подземных переходов был сдан в аренду предпринимателю, который превратил объект в рынок и установил график работы перехода. Ночами подземный переход закрыт для граждан. Предприниматель не учел, что целевое назначение «подземки» — безопасный переход проезжей части пешеходами.

Так, подземные переходы города превратились в мини-базары.

«Карагандинцы жалуются, что собственник перехода по проспекту Нуркена Абдирова закрывает его на ночное время. В результате невозможно безопасно и без нарушений правил дорожного движения перейти улицу», — сообщил Кабдыгали Оспанов, председатель общественного совета Караганды.

По словам Кабдыгали Оспанова, выявлены нарушения санитарных норм точками, которые готовят и реализуют продукты питания. Мучные изделия пекут в подземном переходе, где нет даже водопровода. Санитарные книжки продавцы не показали членам общественного совета, сообщив, что все документы у собственника отдела.

«На мой вопрос: где вы моете руки, посуду от сырого мяса — мне ответили, что берут воду из баклажек с водой. Страшно подумать, что продукт, который готовится в таких ужасных условиях, горожане едят», — сказал Кабдыгали Оспанов.

По итогам ревизии, по всем трем подземным переходам члены совета готовят письмо в акимат с требованием отменить договоры долгосрочной аренды на подземные переходы и вернуть их целевое назначение.