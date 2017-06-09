В запуске ракеты-носителя «Протон-М» впервые участие приняли казахстанцы

Казахстанцы впервые приняли участие в запуске ракеты-носителя «Протон-М» на Байконуре, передает телеканал «Астана».

В пресс-службе министерства оборонной и аэрокосмической промышленности нашей страны сказали, что в запуске участвовали 92 специалиста АО «СП «Байтерек» Аэрокосмического комитета.

Такое стало возможным в рамках сотрудничества между космическими отраслями Казахстана и России. Сейчас решается вопрос постоянного участия казахстанских специалистов в реализуемых на «Байконуре» космических проектах.

Вчера в 9:45 с космодрома «Байконур» успешно запущена ракета-носитель «Протон-М» с американским спутником связи «Еchostar-21». Это первый запуск после годового перерыва.

«Все стадии полёта прошли в штатном режиме, отделяющиеся части ракеты-носителя упали в заданных районах Карагандинской области и Республики Алтай Российской Федерации. В рамках сотрудничества между космическими отраслями Казахстана и России решается вопрос непосредственного участия казахстанских специалистов в реализуемых на космодроме «Байконур» космических проектах», — говорится в сообщении ведомства.

Пуски «Протонов» были приостановлены 9-го июня прошлого года, когда при выводе на орбиту спутника «Intelsat-31» неожиданно возникли отклонения в работе второй ступени.