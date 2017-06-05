В Улытауском районе построят краеведческий музей

Строительство проведут по программе развития региона в Улытауском районе Карагандинской области, передает 24.kz.

В самом живописном районе Карагандинской области решили реализовать программу по развитию региона. Ранее для сельчан построили более 60 двухквартирных домов. По плану здесь каждый год собираются сдавать «под ключ» 20 жилых зданий.

Чтобы дети могли профессионально заниматься теннисом, борьбой, футболом и баскетболом, в селе открыли современный физкультурно -оздоровительный комплекс. Совсем скоро в богатом на историю крае появится и свой краеведческий музей. Специально для его строительство из районного бюджета выделили свыше 350 миллионов тенге.

«У нас будет музей, который будет охватывать всю историю Улытауского района, где мы будем собирать всю информацию о руководителях, о простых людях, которые строили Улытауский район и все сделали для того, чтобы он развивался и сохранился на данном уровне», — рассказал Ануар Омаров, аким Улытауского района.