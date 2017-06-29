В Темиртау построят дополнительную котельную

Для улучшения качества теплоснабжения Темиртау планируют построить дополнительную котельную.

На подготовку ТЭЦ-2 в Темиртау к отопительному сезону сумма финансирования увеличена до 2,7 млрд тенге. Сейчас прорабатывается вопрос о строительстве дополнительной котельной, которая позволит улучшить теплоснабжение города металлургов.

«Что касается ТЭЦ-2, этот объект находится на постоянном контроле областного акимата и акимата Темиртау. В этом процессе также принимает участие Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства инвестиций и новых технологий РК. Сумма финансирования ремонтных работ на ТЭЦ-2 увеличена. Сначала это было 1,8 млрд тенге, затем — 2,1 млрд тенге. Сейчас мы получили подтверждение от «АрселорМиттал Темиртау» о том, что дополнительно выделено еще 585 млн тенге», — сказал Анатолий Шкарупа.

По его словам, по сравнению с прошлыми годами объем ремонтной кампании на ТЭЦ-2 увеличился на 40 %.

«Мы надеемся, что качество прохождения отопительного сезона в Темиртау улучшится. Между тем имеются риски, так как идет наложение сроков. Например, по шестому котлу ремонт будет завершаться уже в отопительный период. Именно поэтому акиматом города прорабатывается вопрос совместного строительства дополнительной котельной, которая будет прогревать воду в сетях непосредственно в городе. Это направлено на обеспечение качественного теплоснабжения Темиртау», — добавил замакима области.