В Темиртау будут контролировать ремонт ТЭЦ

В Темиртау на особый контроль взяли ремонт ТЭЦ-2 передает МИА «Казинформ».

Этот вопрос обсуждался в ходе подведения итогов стодневной работы акима Карагандинской области Ерлана Кошанова.

На ситуации с теплоэлектростанцией, которая неоднократно в зимний период выходила их строя, аким области заострил внимание.

«Над сроками ремонта ТЭЦ в Темиртау установлен контроль. Проведена беседа с руководством компании «АрселорМиттал Темиртау» и утвержден график», — сказал аким области Ерлан Кошанов.

Прокуратура Темиртау выявила более 500 нарушений в работе ТЭЦ-2. В адрес компании «АрселорМиттал Темиртау» внесен акт прокурорского реагирования об устранении нарушений.

За два года на ТЭЦ зафиксировано более 260 аварий, средний недогрев составлял в среднем 11,5 градуса.