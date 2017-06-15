В карагандинском драматическом театре им. К. С. Станиславского пройдет выставка

В театре им. К. С. Станиславского пройдет выставка молодой карагандинской художницы.

Работы Ирины Денисовой выполнены в технике компьютерной графики. Основной жанр ее картин — натюрморт. Вдохновляясь лучшими образцами западноевропейского искусства XVII-XX веков, художница воплощает знакомые сюжеты языком ХХI века.

Художница Ирина Денисова, выпускница профессионально-художественного факультета КарГУ им. Е.А. Букетова по специальности «Графический дизайн», представит зрителям свою выставку 16 июня в фойе театра в 17:30.

Выставка продлится до 7-го июля. На открытии выступят актеры театра — Дина Семененко, Денис Цветков, Павел Кондратьев.