В столице поднялись цены на аренду квартир

В Астане перед EXPO-2017 взлетели цены на аренду квартир.

Меньше чем за неделю до начала выставки стоимость аренды квартир существенно выросла, арендодатели считают, что «люди будут идти в любом случае».

К EXPO-2017 в Астане построили 42 шести- и восьмиэтажных жилых дома – всего 1300 квартир. На время выставки в квартиры заедут туристы из 20 стран мира. Однако приехавшие на выставку в Астане селятся и в хостелах.

Если раньше место в хостеле стоило около 3900 тенге (порядка 12 долларов), то во время выставки цена, как считают владельцы хостелов, поднимется до шести тысяч тенге (около 19 долларов).

Астанинские риелторы утверждают, что цены на арендное жилье в городе поднялись примерно в полтора раза, а во время выставки повышение достигнет двукратного размера.

«Если однокомнатную квартиру мы раньше могли снять на левом берегу за 130 тысяч тенге (более 400 долларов), то в данный момент мы можем снять за 150-170 тысяч тенге (более 500 долларов). Если двухкомнатную мы снимали за 200–250 тысяч тенге (около 800 долларов), то в данный момент мы снимаем за 300–350 тысяч тенге (свыше 1100 долларов)», — говорит риелтор Малика Тайшытаева.

В акимате Астаны, сообщили, что, включая построенные специально для проведения выставки квартиры, к началу выставки в Астане будет готово к эксплуатации 35 тысяч койкомест.

На выставку ожидается около пяти миллионов туристов.