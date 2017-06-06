В «Шахтере» назначен новый главный тренер

Тренировать карагандинских футболистов теперь будет литовец Саулюс Ширмялис. Контракт с ним подписан 2 июня.

Казахстанцам 61-летний тренер известен по работе с уральским клубом «Акжайык» и шымкентским «Ордабасы». Также Ширмялис тренировал молодежную сборную Казахстана по футболу.

В послужном списке тренера – литовские клубы «Венибе», «Панерис», «Жальгирис», «Каунас», «Экранас», «Шауляй», латвийские «Вентспилс», «Елагава», финский «Атлантис» и сербский «Татран». Также он работал главным тренером молодежной сборной Литвы и ассистентом тренера национальной сборной Литвы.

Домашняя игра «Шахтера» против «Атырау» 17 июня станет для Саулюса Ширмялиса первым матчем в качестве главного тренера «горняков».