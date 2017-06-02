Шолпан Байболова о социальном движении «Ребенок должен жить в семье»

В Международный День защиты детей в студии «Нового телевидения» по видеосвязи была Шолпан Байболова — активист и руководитель движения «Ребенок должен жить в семье».

Первый день лета выдался пасмурным не только в Караганде, но и в Алматы. Шолпан Байболова, несмотря на холодную погоду для южной столицы, дарила слушателям хорошее настроение и важную информацию.

Свою социальную деятельность Шолпан начала в начале 2000-х. Активист считает, что в жизни каждого человека есть своя миссия, а ее миссия — помогать детям-сиротам.

«Ребенок должен жить в семье» — это организация, которая работает не только с детьми, она скорее работает для того, чтобы в стране была гуманная система попечения детей, оставшихся без семьи.

В 2001 году Шолпан стала участницей кооперативного фонда «Аманат», а потом ее пригласили возглавить этот фонд. Миссией «Аманата» было трансформировать систему и помочь детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, помочь им обрести свою семью.

В начале своей работы Шолпан казалось, что все идет очень медленно — хотелось всего и сразу. Но потом она поняла, что система еще не готова к таким изменением: все развивается, все требует определенных условий и готовности людей к каким-то нововведениям.

«Раньше было трудно работать с государственными структурами — они нас не понимали. Они воспринимали нас как странных людей. Сейчас уже есть понимание», — рассказала она про начало своей работы.

Основная цель движения «Ребенок должен жить в семье»- это трансформация системы воспитания и содержания детей, оставшихся без попечения родителей. Конечная цель — чтобы в Казахстане не было детских домов, а у каждого ребенка было право воспитываться в семье.

Движение образовалось в 2012 году, а в 2016 активисты движения добились того, чтобы государственные структуры пересмотрели систему: на базе детских домов или как-то отдельно планируют создавать центры поддержки семей. В этих центрах специалисты окажут специальные социальные услуги, ориентированные на семью и ребенка в трудной жизненной ситуации. Это поможет сократить количество сирот.

В этот центр смогут обратиться семьи, которые хотят отказаться от детей, чтобы не отдавать их в детские дома. Если родители все же решат отказаться, то ребенка необходимо передать в профессиональные приемные или профессиональные патронажные семьи. К сожалению, таких семей в Казахстане еще нет.

По задумке Шолпан, профессиональные семьи — это люди, которые принимают детей и знают, как с ними взаимодействовать в стрессовых ситуациях.

Дети, от которых отказываются родители, какое-то время находятся в профессиональных семьях, и если невозможно вернуть ребенка в его родную семью, то ему находят приемную.

Потенциальные приемные родители обязательно должны проходить обучение.

«Мы хотим законодательно закрепить, чтобы все приемные семьи проходили «Школу приемных родителей». После того, как ребенок уже переходит в новую семью, этой семье обязательно оказываются услуги по психологическому или социальному сопровождению», — рассказала Шолпан о работе центра.

То, что сейчас делает Шолпан — это пилотный проект. Участники движения создают экспериментальную модель на базе двух детских домов города Алматы.Пока что информацию о приемных родителях предоставляют детские дома: руководство отправляет потенциальных родителей в центр, где они записываются в «Школу приемных родителей».

В прошедшую субботу, 29 мая, выпустилась уже третья группа из школы «Приемных родителей».

«Также у нас есть сообщество приемных родителей в Казахстане, которое базируется в Алмате. У них большое количество участников. Мы с ними тоже заключили меморандум: они к нам обращаются, отправляют нам людей. Все, кто к ним приходит, «новенькие». Также мы оказываем сопровождение, то есть консультации — как с детьми, так и с родителями. Мы издали учебное пособие «Школы приемных родителей».

Основная задача проекта «Ребенок должен жить в семье» сейчас — это разработать стандарты, продумать, как это все должно работать и прописать все документы, которые должны быть в этом «Центре поддержки семьи», чтобы передать предложение для изменения законодательства в Мажилис РК.

Движение «Ребенок должен жить в семье» не только работает с родителями и детьми, но и разрабатывает обучающие программы для специалистов, которые будут работать в таких центрах поддержки семьи — это социальные работники и педагоги и психологи.

В Астане тоже создали такой экспериментальный центр. Шолпан Байболова обменивается опытом со своими коллегами из столицы.

«Но методологическую работу в основном ведем мы, потому что мы были первыми: всю документацию разрабатываем мы, положения от Центра и так далее», — подчеркнула руководитель движения.

По словам Шолпан, не все люди готовы стать приемными родителями. Быть приемными родителями, исходя из жалости к детям — нельзя. Статистика говорит о том, что от 15 до 20 % приемных родителей через некоторое время возвращают детей обратно в детские дома.

«99% приемных родителей хотя бы раз задумывались вернуть ребенка назад», — такую неутешительную внутреннюю статистику движения привела Шолпан.

Такие мысли приходят в голову родителям не потому, что дети плохие, а потому, что люди становятся приемными родителями с какими-то корыстными мыслями. Они не совсем понимают, с чем столкнутся: ребенок — это живой человек, со своим характером и со своей историей. С ребенком, прежде чем он пойдет в новую семью, нужно работать. И семью тоже надо готовить. Эта работа сложная и крайне необходимая и важная.

В завершении эфира Шолпан Байболова пожелала всем родителям любить своих детей и любить детей в себе.

«Пусть для нас для всех каждый день будет первое июня — День Защиты детей», — подытожила Шолпан.

Novoetv.kz желает успехов движению, сил и терпения всем руководителям и участникам проекта, ведь каждый ребенок имеет право воспитываться в любящей семье, а значит, должна быть и такая возможность!