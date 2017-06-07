В Казахстане заработал единый Call-центр для жалоб пассажиров поездов

Для недовольных обслуживанием пассажиров поездов появился единый номер, позвонив по которому можно высказать все свои претензии.

С целью улучшения сервиса в пассажирских поездах и поддержания обратной связи с пассажирами в Казахстане запущен пилотный проект «Единая система учёта обращений». Проект внедрён АО «Пассажирские перевозки» совместно с главной транспортной прокуратурой и АО «Транстелеком», сообщают в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Теперь в стране появился единый Call-центр для оперативного приёма жалоб от граждан. Пассажиры могут в любой момент позвонить по номеру 1433 и зарегистрировать своё обращение, оставив оператору контактные данные.

«Срочные обращения рассматриваются оперативно, вплоть до проверки в пути следования поезда. По остальным обращениям – в течение семи рабочих дней. Сотрудники компании-перевозчика предоставят ответ заявителю в удобной для него форме», – пояснили в пресс-службе.

Также будет вестись периодический анализ поступающих жалоб для выработки мер по улучшению работы перевозчика.

На сегодняшний день через Сall-центр зарегистрированы первые обращения и на них даны соответствующие ответы.