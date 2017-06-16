В Казахстане до конца года могут законодательно запретить ношение никаба и паранджи

Министерством по делам религий и гражданского общества Казахстана разрабатывается законопроект, предусматривающий запрет ношения в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, сообщила пресс-служба министерства.

По информации пресс-службы, проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений» находится на стадии разработки.

«Проект предлагает нормы, которые позволят регулировать получение духовного (религиозного) образования за рубежом; запретить законом ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах; обеспечить финансовую прозрачности религиозных объединений; защитить права атеистов; регулировать участие госслужащих в религиозной деятельности; усилить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в проекте конкретизируется определение ряда понятий, таких как «богослужение», «религиозная литература», «религиозный радикализм», «деструктивное религиозное течение».

«В этой работе основная цель – безопасное будущее страны. Для нас важно, чтобы люди понимали опасную сущность радикальных религиозных течений и могли находить различия между ними и традиционными религиозными основами», — цитирует пресс-служба министра Нурлана Ермекбаева.

По официальным данным, на сегодняшний день в Казахстане действуют 18 конфессий, 3 тысячи 658 религиозных объединений. Около 15% казахстанцев являются верующими, постоянно практикующими все религиозные обряды. Порядка 75% граждан считают себя верующими, но не совершают регулярно религиозные обряды и не вовлечены в деятельность религиозных объединений.

Почти 10% казахстанцев считают себя атеистами или агностиками. Главным приоритетом министерства в области религии является укрепление светских принципов государства и формирование нулевой терпимости к любым деструктивным религиозным течениям, заверили в министерстве.