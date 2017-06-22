В Казахстане возобновится поставка инсулина

В Минздраве РК сообщили, что поставки инсулинавозобновятся в июле, передает Today.kz.

В Минздраве РК так же сказали, что министерство здравоохранения и соцзащиты РК подняло закупочную цену на препарат инсулин-гларгин с 2 432 до 3 040 тенге за картридж. На такие меры пришлось пойти, потому что при проведении предыдущих конкурсов не было подано ни одной заявки.

«В настоящее время проходят конкурсные процедуры. Поставка инсулина-гларгина ожидается во второй декаде июля», — говорится в ответе на официальный запрос.

Чтобы обеспечить больных сахарным диабетом необходимым препаратом, медицинские организации осуществляют закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения самостоятельно, по ценам, не превышающим установленные уполномоченным органом, в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств.

По данным ТОО «СК-Фармация», дефицита в инсулине нет, регионы провели самостоятельный закуп препарата.

2 июня сообщалось, что в Казахстане наблюдаются проблемы с поставками инсулина. Единому дистрибьютору «СК-Фармация» не удалось закупить препарат из-за повышения цен на него.