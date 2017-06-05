В Казахстане на каждого гражданина тратится более 50 тысяч тенге

На каждого казахстанца тратится по 52 тыс тенге бесплатной медпомощи, передают аналитики ranking.kz.

В 2017 году расходы государства на оказание медицинских услуг вырастут на 32% до 955,7 млрд тенге.

На конец этого года поступления в Фонд обязательного медстрахования ожидаются в примерно 662,2 млрд тенге.

Приоритетное внимание госпрограммы «Денсаулык» уделяется лечению заболеваний и состояний, влияющих на демографическую ситуацию в стране.

С 1 июля текущего года в РК стартует прием платежей в систему обязательного медицинского страхования.

Работодатели будут отчислять 1% от заработной платы работников, с 2018 года — 1,5%, с 2020 года — 2%, с 2022 года – 3%.

Работники с 2019 года будут отчислять 1% от заработной платы, с 2020 года – 2%.

ИП, частные нотариусы, физлица, получающие доходы по договорам, должны отчислять не менее 5% от 2 минимальных заработных плат.

Взносы с неактивного населения начнут отчисляться с 2018 года — 5% от 1 минимальной заработной платы.

Государство будет отчислять за социально незащищённые слои населения также с 2018 года – 3,75%, с 2019 года – 4%, с 2022 года – 4-5%.