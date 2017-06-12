В Казахстане «бездипломная» молодежь получит образование в армии

С 15 июня в Алматы начинается обучение граждан на безвозмездной основе в филиалах Военно-технической школы Министерства Обороны РК, передает Tengrinews.kz.

Об этом сообщили в Департаменте по делам обороны города. Как было отмечено в ведомстве, отбор кандидатов в одну из 15 военно-технических школ был осуществлен ранее.

Юноши подлежащие призыву в возрасте от 18 до 27 лет, и желающие получить военно-техническую специальность, подали документы в местные военкоматы, чтобы в дальнейшем пройти курс молодого бойца.

«В целях качественного комплектования Вооруженных Сил, в соответствии с потребностью планируется подготовка военных водителей, водителей-электромехаников, автокрановщиков, радиотелеграфистов. Согласно плану, во всех филиалах Военно-технической школы обучение в рамках одного набора пройдут около 300 человек», — сообщили в департаменте.

Обучение будет длиться более трех месяцев. Следует отметить, что обучение на безвозмездной основе в военно-технических школах МО РК реализуется ежегодно.

«Благодаря курсам юноши имеют возможность совершенно бесплатно обрести техническую специальность, которая всегда будет востребована для дальнейшего трудоустройства, а при призыве на срочную воинскую службу ряды казахстанской армии пополнят готовые военно-технические специалисты», — добавили в департаменте.