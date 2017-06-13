В Каркаралинске открыли новый реабилитационный центр

В Карагандинской области будут лечить граждан с ограниченными физическими возможностями и страдающими десятью видами тяжелых заболеваний, передает МИА «Казинформ».

Новый центр находится на окраине Каркаралинска.

«Мы готовы принять пациентов после перенесенных инсультов, инфарктов миокарда, осложнений после сахарного диабета, травм, кардиологических операций, с нарушениями мозгового и спинального кровообращения, заболеваниями периферической, центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата», — рассказал директор реабилитационного центра для инвалидов Нурлан Турсынбеков.

Учреждение обеспечено современным медицинским оборудованием.

«Спасибо спонсорам за социальную ответственность и помощь населению. Лечение инвалиды будут проходить бесплатно. Акцент в лечении делаем именно на ранней реабилитации. Как известно, большой эффект дает оперативная помощь сразу после полученной травмы или операции», — сказал Нурлан Турсынбеков.

Корпоративный фонд Евразийской Группы «ERG Комек» выделил 225 миллионов тенге на возведение медицинского объекта,а из республиканского бюджета на строительство центра перечислено 447 миллионов тенге.

Подрядчик объекта максимально приблизил к домашним условиям стационарной социально-медицинской помощи. Учреждение оснащено самым современным оборудованием.

При строительстве трехэтажного центра велась ежедневная консультация с инвалидами, которые приезжали на стройку и давали рекомендации для удобства в дальнейшей эксплуатации здания.

«Реабилитационный центр окружен живописной каркаралинской природой. Этот современный центр отвечает международным стандартам. Создание комфортных условий для людей с ограниченными физическими возможностями — это приоритет в социальной политике государства в соответствии с законом «О ратификации Конвенции «О правах инвалидов», — сказал заместитель акима Карагандинской области Жандос Абишев.

Для незрячих людей все записи на информационных стендах нанесены азбукой Брайля. Кроме этого в здании имеются два парикмахерских зала, комната социально-бытовой реабилитации- это кухня, где инвалиды при желании могут приготовить себе обед. Для спинальных больных открыт отдельный блок на 15 коек.

На первом этаже расположились кабинеты травматолога-ортопеда, реабилитолога, невропатолога, хирурга, психолога, процедурные, перевязочные, а также водно-лечебный корпус, где лечат грязью, гидромассажем и душем Шарко. Административный комплекс, прачечная, автономная котельная, гараж предусмотрены проектом как отдельно стоящие здания.

Центр рассчитан на 64 места и может принимать до 500 пациентов в год

«Учреждение готово оказывать услуги более 500 лицам с ограниченными физическими возможностями в год. Всего в Карагандинской области проживают около 16 тысяч человек с инвалидностью первой и второй групп. В этом центре восстанавливать здоровье будут пациенты с I и II группами инвалидности старше 18 лет. До сегодняшнего дня для этой категории граждан в порядке очередности были доступны только путевки на санаторно-курортное лечение в других регионах Казахстана. Срок реабилитации — от двух недель до полугода», — прокомментировал исполняющий обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ Максим Галиуллин.

Еще в 2013 году на этом месте стояло заброшенное здание бывшей районной больницы. Сейчас это самый современный реабилитационный центр для граждан с ограниченными физическими возможностями, единственный по уровню оснащения в Карагандинской области.