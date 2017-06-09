В Карагандинской решили проблему с жильем для медиков

В нашей области уже восстанавливают аварийное жилье, и эти квартиры предоставляют молодым медицинским работникам.



«Такой метод помогает бороться с дефицитом врачебных кадров в районах», — сказал руководитель областного управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев на брифинге на площадке региональной Службы коммуникаций.

По имеющимся сведениям, этот метод решения проблем с жильем уже позволил снизить в области дефицит врачей на 100 человек.

«В области трудится более 17 тыс. медицинских работников, в том числе более 5 тыс. врачей, 12 тыс. средних медицинских работников. Мы изыскиваем разные возможности, чтобы закрепить специалистов в районах. В том числе по обеспечению их жильем», – подтвердил Ержан Нурлыбаев.

По его словам, в области переняли опыт Шахтинска, где в прошлом году отремонтировали пустующее здание, чтобы предоставить 4 квартиры медицинским работникам.

«Аналогично поступили в Сарани и Балхаше. По инициативе акимата Балхаша на баланс управления здравоохранения мы приняли подъезд дома, который находился в аварийном состоянии. В нем 20 квартир. В настоящее время из местного бюджета выделены средства на ремонт. Работы планируется завершить в июле, и наши молодые специалисты получат обустроенное жилье. Это поможет нам ликвидировать имеющийся кадровый дефицит в медицинских организациях Балхаша», – отметил руководитель облздрава.

Ержан Нурлыбаев рассказал еще об одной мере, которая решает вопрос нехватки узких специалистов.

«С 2014 года медицинские организации начали целевую подготовку узких специалистов в резидентуре высших учебных заведений страны. Это дает приток врачей по дефицитным направлениям. На сегодняшний день в регион прибыли 35 специалистов», – отметил он.

В Карагандинской области гарантированную бесплатную медицинскую помощь оказывают 70 государственных медицинских организаций и 45 частных. В селах медицинскую помощь предоставляют: 9 центральных районных больниц, в состав которых входит 8 сельских больниц, 71 врачебная амбулатория, 48 фельдшерско-акушерских и 197 медицинских пунктов.