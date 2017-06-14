В Карагандинской области суд вынес приговор врачам

Пять врачей признаны виновными в смерти пациентки в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

Суд признал их виновными в смерти пациентки, но освободил от наказания по причине истечения срока давности, то есть двух лет с момента ее смерти до даты оглашения приговора.

На скамье подсудимых отказались: врач-терапевт приемного покоя центральной больницы Шахтинска, кардиолог поликлиники, заведующая кардиоотделением центральной больницы, дежурный фельдшер и линейный фельдшер отделения «Скорой помощи».

Следователь департамента внутренних дел Карагандинской области установил, что жительница Шахтинска с 1 по 10 декабря неоднократно вызывала скорую помощь, а также лично приходила в поликлинику и в центральную больницу с просьбой госпитализировать ее и вылечить от сердечного заболевания, однако врачи поликлиники, центральной больницы и скорой помощи не отнеслись ответственно к ее жалобам.

«При обращении пациентки подсудимыми было отказано в экстренной госпитализации в стационар. В результате медицинскими работниками недооценены степень тяжести пациента. Впоследствии фельдшером «скорой помощи» была констатирована биологическая смерть потерпевшей», — отметила судья Шахтинского городского суда Алия Садыкова.

В очередной раз «скорая помощь» все же доставила женщину в больницу. Но подсудимая — заведующая кардиологическим отделением — отказалась принимать ее. Женщину заставили встать и уйти. 10 декабря, женщина в шесть часов утра вызвала «скорую помощь». Ее вновь отказались везти в больницу и уехали. Через три часа ее сын снова позвонил в неотложку и потребовал спасти мать.

Дежурная перепутала адрес и направила «скорую помощь» в другой дом. Когда врачи разобрались и приехали по вызову, женщина была уже мертва.

«Было упущено время, которое оставляло пациенту большой шанс на благоприятный исход. Следовательно, неправильные действия пятерых подсудимых значительно повлияли на наступление неблагоприятного исхода», — зачитала при оглашении приговора судья Шахтинского городского суда Алия Садыкова.

Все пятеро подсудимых вину не признали. Они заявили, что не видели признаков для экстренной госпитализации, и просили оправдать их.

«Вина подсудимых по части 4 статьи 114 Уголовного кодекса подтверждается собранными по делу доказательствами. Суд выносит обвинительный приговор, но освобождает подсудимых от уголовной ответственности, поскольку истек срок давности их привлечения к ответственности. Согласно пункту 2 части 1 статьи 71 УК, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года», — огласила приговор судья Алия Садыкова.