В Карагандинской области в многоэтажном жилом доме рухнула лестница

Жертв и пострадавших нет.

Лестничный пролет обрушился в пятиэтажном жилом доме в поселке Актас (пригород Темиртау) Карагандинской области.

Как сообщила руководитель пресс-службы акимата Темиртау Ольга Горячева, жертв и пострадавших нет.

«Обрушение лестничного пролета произошло в доме №2 в одном из подъездов. Всего в доме проживают 14 человек, то есть семь семей, 11 взрослых и двое детей, один из которых инвалид. Дом и квартиры находятся в антисанитарном состоянии. Основная часть проживающих — самозаселенцы. По факту обрушения лестницы создана рабочая группа», — пояснила Горячева.

Все жители расселены по родственникам. Однако в случае, если им негде будет остановиться, акимат готов предоставить временное жилье в центрах приюта.

Дом взят под охрану полиции во избежание мародеров

«Ситуация находится под контролем акимата, работает комиссия», — добавила Ольга Горячева.