В Карагандинской области создадут кооператив по производству сублимированного кобыльего молока

На базе предприятия по производству сублимированного кобыльего молока планируют создать кооператив.

Крестьянские хозяйства Карагандинской области могут объединиться с крупными производителями сельхозтоваров, чтобы отправлять животноводческую продукцию на экспорт. Планируется создание и коневодческого ,овцеводческого кооперативов.

«Приняты меры по объединению личных подсобных хозяйств и мелких крестьянских хозяйств в кооперативы. Во всех 9 сельских районах и 204 сельских округах проведены совещания по разъяснению основ кооперации и государственной поддержки. С начала года создано 25 кооперативов мясного и молочного направления», – сказал замакима области Шагурашид Мамалинов.

10 сельхозкооперативов по заготовке молока заключили договоры с перерабатывающими предприятиями. По расчетам, это позволит к концу года увеличить молочные заводы с 63 до 70%.

«Организовано 613 откормочных площадок на 4 тыс. голов. Уже приобретено 9 модульных молокоприемных пунктов, заключены договоры на поставку 12 модульных убойных пунктов. Более одной тысячи личных подсобных хозяйств вовлечены в товарное производство. Это позволит существенно увеличить объем производства продукции животноводства», – отметил Шагурашид Мамалинов.

Замакима рассказал о планах развития сельхозкооперации.

«В 2017 году совместно с Фондом финансовой поддержки буцдет 58 сельскохозяйственных кооперативов. Совместно с Аграрной кредитной корпорацией планируется создание 30 кооперативов. Прорабатывается вопрос по созданию экспортно ориентированного овцеводческого кооператива на базе племхозяйства ТОО «Женис», которое в прошлом году экспортировало в Объединенные Арабские Эмираты . В этом году предприятие заключило контракт на большее количество. Также планируется создание коневодческого кооператива с поставкой надоенного молока в ТОО «Евразия Инвест», где имеется оборудование по производству сублимированного кобыльего молока»,-сообщил он.

В регионе увеличилась государственная поддержка животноводов.

«Если раньше по говядине субсидии получали 4 хозяйства, то теперь такая возможность имеется у 50 хозяйств. По молоку число получателей субсидий увеличилось с 36 до 70 хозяйств, по баранине – с 56 до 80», –сказал замакима области.