В Карагандинской области рассмотрят возможность снижения тарифов на свет и тепло

Рассмотреть возможность снижения тарифов для населения на услуги электро и теплоснабжения порекомендовал монополистам аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Аким региона посетил ТЭЦ-3. Как сообщили в пресс-службе акимата, целью визита является ознакомление с ходом подготовки к отопительному сезону.

«На подготовку карагандинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 к отопительному сезону 2017-2018 годы запланировано 3 миллиарда 400 миллионов тенге. В том числе на капитальные и расширенно текущие ремонты турбо- и котлоагрегатов предусмотрено 2 миллиарда 600 миллионов тенге, на ремонт вспомогательного оборудования, зданий и сооружений — 782 миллиона тенге. На ТЭЦ-3 запланирован капитальный ремонт одного котлоагрегата и одной турбины, текущие ремонты будут проведены на семи котлоагрегатах и пяти турбинах. Все работы ведутся по графику, согласно плановым срокам», — сказал генеральный директор ТОО «Караганда Энергоцентр» Мади Абишев.

После модернизации карагандинская ТЭЦ-3 стала крупнейшей теплоэлектроцентралью в стране по показателю установленной электрической мощности, отмечают в компании. По сведениям пресс-службы акимата, он сейчас составляет 670 МВт.

Установленная тепловая мощность — свыше 1400 Гкал/ч. Станция готова давать тепло в достаточном для города количестве. Но для того, чтобы подвести его до новых потребителей, требуется строительство третьего тепловывода. Этот вопрос поднимается давно, проект дорогостоящий.

Ерлан Кошанов отметил, что знает об этой проблеме, и уже обсудил с руководством компании пути ее решения.

С 2009 года с введением правительством предельных тарифов для энергоисточников компания поэтапно реализует инвестиционную программу. По информации компании, за 5 лет в реконструкцию, модернизацию оборудования и расширение мощностей ТЭЦ-3 было вложено 65 миллиардов тенге. Это значительно увеличило надежность станции. Вместе с тем поступления от предельных тарифов составили порядка 40 миллиардов тенге.

«Я понимаю, когда вводили предельный тариф, это было необходимо. А сейчас надо рассмотреть возможность снижения для населения. Нужно проанализировать резервы», — считает Ерлан Кошанов.

Аким области поручил своему заместителю по вопросам коммунального хозяйства Анатолию Шкарупе совместно с руководством компании сделать анализ и произвести расчеты.