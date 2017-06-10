В Карагандинской области провели пожарно-тактическое учение

Большое пожарно-тактическое учение 8 июня прошло в природном парке «Буйратау», передает пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Цель учения — повышение уровня готовности к чрезвычайным ситуациям в пожароопасный летний период, и усовершенствование взаимодействия местных властей, пожарных, медиков и сотрудников лесохозяйственных организаций при ликвидации пожаров и их последствий.

Руководил учением начальник ДЧС Карагандинской области полковник гражданской защиты Ибрагим Кульшимбаев.

Учения прошли в лесостепных угодьях уникальной природной зоны – Буйратау, которая расположена на территории Осакаровского района Карагандинской области.

По плану учения, предполагаемый пожар начался от того, что загорелся сухостой. Из-за сильного ветра в сухую и жаркую погоду огонь быстро распространился на большой территории в сторону лесного массива.

Сообщение о пожаре поступило руководству парка «Буйратау», его передали акимам ближайших сельских округов и в противопожарную службу. К месту пожара направили сотрудников лесной пожарной станции и добровольцы. Они начали тушить пожар, а в это время акимы сельских округов организовали подвоз воды для наполнения ранцевых огнетушителей.

По замыслу организаторов учения, предполагаемый пожар локализовать не удалось: возникла угроза распространения огня в сторону лесного массива, руководитель тушения пожара принял решение привлечь дополнительные силы. На место прибыли подразделения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областей, которые граничат с этой территорией.

На месте был создан штаб по тушению пожара. И принято решение установить переносную насосную станцию на ближайший естественный водоем для бесперебойной подачи воды.

На территории, где проводилось учение, также организовали дежурство местной полицейской службы и бригады скорой помощи. «Казахтелеком» обеспечил работу подвижного узла связи, в том числе с выходом в Интернет. «Казгидромет» каждые два часа предоставлял метеосводку.

Благодаря слаженным и оперативным действиям пожар был локализован и ликвидирован. После практической части состоялось подведение итогов.

В учении были задействованы 86 человек личного состава и 18 единиц техники.