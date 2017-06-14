В Карагандинской области назначен новый прокурор

Согласно приказу Генерального прокурора исполняющим обязанности прокурора Карагандинской области стал старший советник юстиции Марат Сексембаев.

«Приказом Генерального прокурора Жакипа Кажмановича Асанова исполнение обязанностей прокурора Карагандинской области временно возложено на старшего советника юстиции Марата Исламхановича Сексембаева», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Также в ведомстве отметили, что занимавший пост прокурора области Ибрай Тлеугалеев ушел в отставку.

Сексембаев Марат Исламханович родился в 1979 году в Аркалыке. Он окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. Свою трудовую деятельность Марат Сексембаев начал в прокуратуре Советского района Караганды в 2000 году. С 2002 по 2003 год работал в Генеральной прокуратуре в должности старшего прокурора контрольно-аналитического отдела.

В 2003 году назначен заместителем начальника управления организационно-кадровой работы Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры. С 2004 по 2008 год — начальник отдела правового обеспечения и информации организационно-контрольного управления Аппарата Генерального прокурора. В феврале 2008 года назначен начальником первого отдела Управления по надзору в сфере законотворческой деятельности Аппарата Генерального прокурора и в этом же году в сентябре — начальником управления по надзору в сфере законотворческой деятельности Аппарата.

С июня 2009 года — директор Департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции РК. С 1 июля 2010 года занимал пост председателя Комитета регистрационной службы оказания правовой помощи Министерства юстиции РК. Последняя должность — начальник первого департамента Генеральной прокуратуры.

Женат, имеет троих детей.