В Карагандинской области начали строить крупнейшую солнечную электростанцию (Видео)

Все работы планируется завершить в 2018 году, инвестиции в проект составят около 140 млн евро.

В городе Сарань началось строительство крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции ТОО «SES Saran», сообщает пресс-служба аикмата Карагандинской области.

«Сегодня происходит знаменательное событие. Мы открываем строительство крупнейшей солнечной электростанции. Это подарок нашего региона к ЭКСПО», – сказал глава региона Ерлан Кошанов на торжественной церемонии запуска строительства.

Инвесторами проекта являются представители Европейского союза. Стоимость вложений составляет около 140 млн евро. Под строительство солнечной электростанции выделен земельный участок площадью 160 гектаров.

«Все ключевые вопросы для реализации этого проекта успешно решены. Сегодня мы запускаем строительство солнечной электростанции, которое планируем завершить в 2018 году. Мы уверены, что наша электростанция будет содействовать повышению качества жизни казахстанцев. Во-первых, это «зелёные» технологии и уменьшение загрязнения окружающей среды. Во-вторых, создание новых рабочих мест», – отметил главный инвестор проекта Ян Зонненшайн.

Государственная поддержка проекта будет заключаться в гарантированной покупке электроэнергии по фиксированной цене, определённой постановлением Правительства. В свою очередь, регион получает прямые иностранные инвестиции и дополнительную чистую электроэнергию.

На выделенной площади разместят более 370 000 солнечных панелей. Годовая выработка электроэнергии составит порядка 145 млн кВт/ч. Мощность станции – 100 МВт. Для сравнения: город Сарань потребляет в 10 раз меньше.