В Карагандинской области началась охота на тонированные автомобили

В Карагандинской области с 13 июня полицейские проводят рейд «Тонировка», для того чтобы выявить нарушения правил эксплуатации автомобилей, сообщает местная полицейская служба ДВД Карагандинской области.

Автовладельцев привлекают к административной ответственности за тонировку и использование шторок на стеклах машин. Местная полицейская служба ДВД области в очередной раз напоминает, что закрывать стекла автомобиля шторками во время движения запрещено, их можно использовать только на стоянке. Шторки существенно ограничивают доступный для водителя угол обзора и могут послужить причиной ДТП. Об этом можно прочитать в п.7.3 приложения № 2 к ПДД РК: «Запрещается эксплуатация транспортных средств, если установлены дополнительные предметы, ограничивающие обзорность с места водителя, влекущие опасность травмирования участников дорожного движения. Нанесены покрытия, либо наклеены прозрачные пленки на ветровых и (или) передних боковых стеклах кабины (салона) механического транспортного средства». Нарушителям грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (11345 тенге).

С начала 2017 года в Карагандинской области к административной ответственности по статье «Управление транспортными средствами, не отвечающими установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения» привлечено 3390 владельцев автотранспортных средств.