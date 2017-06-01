В Карагандинской области будут выращивать гусей и уток

Инкубаторских гусей и уток будет выращивать кооператив в селе Центральное.

Жители села Центральное Бухар-Жырауского района Карагандинской области создают ферму по выращиванию инкубаторских гусей и уток.

В сельский производственный кооператив «ECO-STANDARD» объединились 23 владельца подворий.

В Бухар-Жырауском районе сегодня образовано 19 сельхозкооперативов: в основном они мясного и молочного направления. Единственный из них взялся за птицеводство.

СПК «ECO-STANDARD» зарегистрировано всего три месяца назад: участники кооператива, воспользовались программой господдержки и приобрели инкубатор и молокоприемный пункт.

За яйцами для инкубатора кооператоры съездили в село Новоишимское Северо-Казахстанской области, где действует репродуктивный центр.

Запуск молокоприемного пункта планируется в июне.