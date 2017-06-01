В Карагандинской области будут выращивать гусей и уток

Инкубаторских гусей и уток будет выращивать кооператив в селе Центральное.
Жители села Центральное Бухар-Жырауского района Карагандинской области создают ферму по выращиванию инкубаторских гусей и уток.
В сельский производственный кооператив «ECO-STANDARD» объединились 23 владельца подворий.
В Бухар-Жырауском районе сегодня образовано 19 сельхозкооперативов: в основном они мясного и молочного направления. Единственный из них взялся за птицеводство.
СПК «ECO-STANDARD» зарегистрировано всего три месяца назад: участники кооператива, воспользовались программой господдержки и приобрели инкубатор и молокоприемный пункт.
За яйцами для инкубатора кооператоры съездили в село Новоишимское Северо-Казахстанской области, где действует репродуктивный центр.
Запуск молокоприемного пункта планируется в июне.