В Караганде задержаны мошенницы

Сотрудниками полиции города Караганды были задержаны находившиеся в розыске мошенницы, обманувшие 19 пожилых людей, передает МИА «Казинформ».

Ранее девушки были объявлены Центральным отделом полиции УВД Караганды в розыск по фактам мошенничества в отношении пожилых людей. Под предлогом того, что они являются работницами поликлиники, пенсионного фонда, банка, райсобеса и похищали у стариков деньги.

«Департаментом внутренних дел была создана оперативно-розыскная группа по установлению личностей и по задержанию подозреваемых. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлены и задержаны 23-летняя и 24-летняя жительницы Караганды» — рассказал руководитель пресс-службы ДВД региона Бакытжан Кудияров.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемые находили пенсионеров, и представившись медработниками, представителями социальных служб и банков, под видом оказания помощи пожилым людям проникали в квартиры и забирали деньги. Задержанные признались в совершении преступления. Они рассказали, что свою преступную деятельность скрывали от родных. Следствием установлена причастность подозреваемых к 19 преступлениям в Караганде и Темиртау.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье «мошенничество», Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Не стоит исключать, что от рук мошенниц могли пострадать и другие жители области, поэтому просим обратиться по телефонам горячей линии», — сказал Бакытжан Кудияров.