В Караганде XXII концертный сезон закрывает джазовый оркестр

Карагандинский джазовый оркестр закрывает XXII концертный сезон.

На одной сцене с нашими музыкантами выступят гости – известный джазовый тромбонист из Екатеринбурга Виталий Владимиров и певица из Алматы Ирэн Аравина.

Виталий Владимиров – блестящий исполнитель и аранжировщик, один из самых ярких джазовых тромбонистов, известный композитор и дирижер. Лауреат международных конкурсов и премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства».

Ирэн Аравина – известная певица, музыковед и педагог, автор теле- и радиопроектов об истории джаза. Принимала участие в международных джаз-фестивалях в Грузии, России, Казахстане, Италии.

Главный дирижер – художественный руководитель карагандинского джазового оркестра, заслуженный деятель РК Игорь Андрейченко.

Закрытие сезона пройдет 10 июня в здании Цирка, начало в 18:30. Стоимость билетов — 1200 тенге.