В Караганде выступит известный российский органист Владимир Королевский

Органист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Владимир Королевский даст два концерта в Караганде.

Концерт, который состоится 24 июня, называется «Два гения: Бах и Таривердиев». В нем прозвучат прелюдии, фуги и токкаты Иоганна Себастьяна Баха, а также произведения Микаэла Таривердиева — ария из органного концерта «Кассандра», хорал и токкаты из органного концерта «Полифоническая тетрадь».

25 июня на концерте «От северогерманской к французской органной традиции» Владимир Королевский исполнит произведения Муффата, Баха, Листа, Видора, Вьерна, Мессиана, Жигу.

Владимир Королевский на сегодняшний день является одним из самых известных молодых талантливых органистов России. В 2011 году он с отличием окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу композиции. Одновременно учился в классе органа у профессора А. А. Паршина. Принимал участие в мастер-классах органистов Европы и США в рамках «Органной недели» в Финляндии.

Владимир Королевский — лауреат всероссийских и международных конкурсов, в том числе — победитель Международного конкурса органистов имени Marcello Galanti (Италия, 2008, первая премия и приз зрительских симпатий), победитель Всероссийского конкурса «Sancta Caecilia» (Красногорск, 2010), лауреат Международного конкурса Валерия Кикты (Москва, 2010), победитель в дуэте с Екатериной Спиркиной Третьего Всероссийского конкурса органных дуэтов (Петрозаводск-Кондопога, 2013), победитель II Российско-Польского конкурса «Vox Polonica Petropolitana» (Санкт-Петербург, 2016), лауреат XVII Открытого фестиваля-конкурса органной музыки Гатчина — Санкт-Петербург (2016). С 2012 по 2014 год работал в составе жюри органных конкурсов в Москве и Волгограде.

Концерты пройдут в Католическом соборе Девы Марии Фатимской. 24 июня концерт начнется в 20.30. 25 июня — в 15.00. Стоимость билетов — 1 500 тенге. Справки по телефону: 8-778-628-13-38.