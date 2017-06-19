В Караганде в священный месяц Рамадан областная мечеть проводит благотворительные акции

В мечети решили во время священного месяца Рамадан организовать для горожан бесплатное такси. 14-го июня 20 имамов из Областной мечети, мечети №1 и мечети им. Бала кажы развозили горожан совершенно бесплатно. Такая благотворительная акция проводилась впервые.

Кроме того, в Областной мечети прошла благотворительная акция для нуждающихся — фонд «Зекет» оказал помощь 30-ти малообеспеченным семьям, вручив им месячный запас продуктов питания. Также фонд «Зекет» организовал благотворительную акцию для детей из детского дома «Кулыншак» — для 30-ти воспитанников устроили поход в парк.

В Рамадан во всех мечетях города каждый день проходит ифтар, который могут посетить все желающие, рассказала пресс-секретарь Областной мечети Назира Кайраткызы.

Рамазан — священный месяц для мусульман. Согласно Корану это один из пяти столпов ислама, на которых зиждется вера в Аллаха. Рамазаном называют также девятый месяц лунного календаря, когда все правоверные исповедуют священный пост. Его даты определяются в зависимости от смены фаз Луны. В этом году месяц Рамазан приходится на период с 26 мая по 24 июня.