В Караганде в этом году откроют детский нейрореабилитационный центр

В Караганде осенью этого года откроется детский нейрореабилитационный центр.

Благодаря развитию информационных систем пациенты из глубинки смогут на расстоянии получать консультации высококвалифицированных специалистов.

Руководитель областного управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал о новшествах отрасли на брифинге на площадке региональной Службы коммуникаций.

«На реализацию задач, поставленных перед здравоохранением области, в 2017 году выделено 66,3 млрд тенге. Это на 19% больше, чем в предыдущем году, – отметил Ержан Нурлыбаев. – Сегодня начаты капитальные ремонты в 22 медицинских организациях области. На эти цели предусмотрено свыше 2 млрд тенге».

Развитие здравоохранения в регионе идет и за счет инвесторов, по линии государственно-частного партнерства.

«В этом году в Караганде открылся нейрореабилитационный центр «Луч», где пациенты после инсульта, инфаркта мозга и с другими заболеваниями нервной системы проходят восстановительное лечение. Многие получают эту услугу бесплатно, по госзаказу. Это уникальный проект, первая наша ласточка. А осенью, ориентировочно в ноябре, планируем открытие детского нейрореабилитационного центра на базе детской больницы Караганды. Для этого пустующее здание площадью 1000 квадратных метров передали в доверительное управление частной компании», – сообщил Ержан Нурлыбаев.

Развивается сеть ситуационных центров при профильных клиниках. Такой центр уже действует в кардиохирургическом центре, и к 1 сентября планируется открытие в онкологическом и противотуберкулезном диспансерах. Цель проекта – отслеживать судьбу пациентов после выписки из больницы, оказывать необходимую консультативную помощь.

«Кроме того, будет запущен информационно-консультативный сайт. В чем его суть? Допустим, наши коллеги в отдаленных регионах затрудняются в постановке диагноза или тактике ведения пациента. Они заходят на сайт, заносят туда подробную выписку болезни и выбирают из общего списка тех профильных специалистов, помощь которых им необходима», – продолжил рассказ о грядущих изменениях руководитель облздрава.

Помимо этого, по информации Ержана Нурлыбаева, планируется модернизация сельских больниц современным оборудованием.