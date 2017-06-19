В Караганде улучшат систему условий для людей с ограниченными возможностями

Аким Ерлан Кошанов потребовал заниматься улучшением условий для людей с ограниченными возможностями, а курировать эту работу будет сам. Об этом он заявил на Координационном совете в области социальной защиты инвалидов.



В Карагандинской области проживает более 60 тыс. людей с ограниченными возможностями: это 4,4 % от всего населения региона, детей-инвалидов в нашей области — более 4000.

Реализуется региональный план мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов. В этом году из областного бюджета на социальную поддержку выделено 631,9 млн тенге. Эти средства предназначены на покупку кресел-колясок, сурдотехнических и тифлотехнических средств, на медицинские услуги по протезированию и на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, на санаторно-курортные путевки для инвалидов и др.

Кроме этого, из республиканского бюджета предусмотрены целевые трансферты в сумме 610,6 млн тенге на нужды, связанные с социальной защитой инвалидов.

В Караганде для удобного доступа инвалидов в общественный транспорт оборудован 21 пассажирский автобус. Для бесплатного обслуживания инвалидов имеется 33 машины инватакси.

Но представители общественных объединений инвалидов больше всего жаловались на отсутствие инфраструктуры.

«Самая главная проблема — это создание доступной окружающей среды. Техническими средствами реабилитации нас обеспечивают. Креслам-коляскам, которые покупают для карагандинцев, завидуют даже в Астане. Но нам же надо как-то передвигаться по городу. Мы говорим о пандусах. А ведь есть еще инвалиды по слуху, по зрению, для которых объекты не адаптированы», — сказал председатель ОО «Центр реабилитации инвалидов «Лайыкты омiр» Александр Ивкин.

Дороги не приспособлены для передвижения на инвалидных колясках, а на железнодорожном вокзале нет подъемника. Прозвучала также просьба: пусть полицейские строже следят за тем, чтобы парковочные места для инвалидов не занимали другие машины. В поликлинике в центре Караганды, обслуживающей больше 90 тыс. человек, нет устройства для подъема инвалидов на верхние этажи. Говорилось и о проблемах в развитии инклюзивного образования.

«Пандусы — это не главное. Мы должны это сделать в первую очередь. Самое главное — улучшение качества жизни. Доклад чисто чиновничий, бездушный. Никакого анализа ситуации я не услышал. Какие проблемы у нас необходимо решать? Обо всем этом рассказали наши гости. Не принимаю ваш отчет», — подчеркнул аким области.

Аким области поручил изучить возможности увеличения финансирования мероприятий по социальной защите инвалидов из местного бюджета.

«Вот сейчас констатировали, что у нас редко увидишь инвалида на улице, потому что этим людям трудно выйти из дома. Мы все бываем за рубежом, там другая картина. Инвалиды практически ничем не ущемлены, в обществе чувствуют себя на равных. Нам к этому надо стремиться. Мы должны конкретно подходить к каждому вопросу, системно построить эту работу. Обычно Координационный совет проводил мой заместитель, теперь каждое заседание буду проводить я сам. Буду лично курировать эту работу», — отметил аким Карагандинской области.