В Караганде проходит акция «Пульс жизни»

В Караганде врачи-кардиологи бесплатно консультируют жителей города в рамках программы «Пульс Жизни», передает novoetv.kz.

В прошлом году подобные акции проводили в торговых центрах, а в этом году пройти осмотр можно в ЦОНах города Караганды. Их выбрали не случайно: ежедневно сюда проходит много людей, большинство из них как раз принадлежит группе риска сердечно-сосудистых заболеваний — это пожилые люди. Кроме этого, в поликлиниках делают «День открытых дверей», где также бесплатно можно обследовать сердце.

Акции, где можно узнать свое артериальное давление, уровень холестерина в крови и проконсультироваться с врачом-кардиологом, проходят во всех крупных городах нашей страны: Караганде, Астане, Алматы и Шымкенте.

Смертность от сердечно-сосудистой патологии в Казахстане высокая: от инфарктов и инсультов ежегодно умирают более 80 тысяч человек, но несмотря на это, не все знают о первичных симптомах сердечного заболевания.

Базарова Назира Казыбековна, главный внештатный кардиолог управления здравоохранения Карагандинской области, назвала признаки, заметив которые, нужно обязательно вызывать скорую медицинскую помощь.

— Первые признаки, которые свидетельствуют о том, что у человека острый сердечный приступ – это боль в области сердца. Пациенты описывают ее как давящую и жгучую, сопровождается чувством страха и беспокойства — такая боль является причиной для вызова скорой помощи. Это состояние может закончится инфарктом миокарда и очень важно не потерять драгоценное время и сразу вызвать скорую помощь. — Если вы заметили у кого — либо асимметрию лица, невнятную речь, которая возникла без каких-либо на то причин, шаткость походки, нарушение координации, сильную головную боль или головокружение — это признаки мозговых инсультов, которые тоже могут стать причиной вызова скорой помощи.

«Поэтому существует так называемые скрининговые осмотры на ранние выявления заболеваний. Они проводятся в поликлиниках города Караганды, в нашей области . Но, к сожалению, население идет неохотно. На это есть объективные причины- возможно это из-за того, что многие работают и не всегда есть возможность посетить поликлинику, пройти скрининг даже если он бесплатный. Поэтому такие мероприятия, которые сегодня были организованы благодаря компании «Santo», они проводятся именно в местах скопления населения. В первую очередь, они помогают как раз решить этот вопрос», — сказала Назира Казыбековна.

Скрининг — осмотры всегда поддерживаются врачами — кардиологами, потому что, в первую очередь, они направленны на выявление основных факторов риска у жителей города.

Очень важно знать, есть ли симптомы заболевания или нет. На сегодняшний день инфаркт возможно вылечить хирургическим способом — все зависит от того, насколько быстро пациент обратился к врачу.

«Заболеваемость на сегодняшний день растет, и это признак того, что мы стали лучше выявлять пациентов, обследовать. Мы заинтересованы в том, чтобы выявляли больше пациентов на ранней стадии. Показатель смертности, он в целом снижается, но периодически мы отмечаем рост за счет естественной убыли населения», — такую статистику привела Назира Казыбековна.

Заболевания сердца чаще возникают у взрослого населения: у мужчин старше 45 лет и у женщин старше 55 лет.

У детей тоже выявляют сердечно-сосудистые заболевания, и часть из них — это врожденные пороки развития. Порок сердца у них диагностируют на ранних этапах, когда ребенку еще нет года. Детей часто беспокоят боли в сердце, но как привило, они вторичные — на фоне изменений в составе крови. Это может быть снижение гемоглобина, анемия или изменения обменных процессов, которые возникают в растущем организме — они могут проявляться в виде тахикардии, или изменения щитовидной железы.

«В преддверии внедрения обязательного социального медицинского страхования, пациентам очень важно определить свой статус в системе обязательного медицинского страхования. С 5 апреля по 30 июня действует кампания «Определи свой статус в системе медицинского страхования», когда пациенты должны обратиться в поликлиники по месту жительства или в ту организацию, к которой они хотели бы прикрепиться и определить свой статус, для того, чтобы они в дальнейшем могли быть участниками данной системы и получать весь гарантированный объем помощи , в том числе и профилактические скрининговые осмотры», — напомнила врач-кардиолог.

А для тех, кто еще не успел пройти скрининг, сообщаем, что следующие осмотры пройдут в Центрах обслуживания населения Караганды:

— 7 июня, Чкалова 7

— 9 июня, Ержанова 47/3

— 12 июня, 21 мкр., 6/7.