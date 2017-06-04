В Караганде прошел первый полумарафон

Первый полумарафон, который прошел 3 июня, собрал почти 5 тысяч участников,передает МИА «Казинформ».

Организатор полумарафона «Арманға жол» — управление физической культуры и спорта, а также федерация легкой атлетики. Спортсмены были не только из Шахтерской столицы, но и жители соседних областей Казахстана и других стран, гостившие в этот период в Караганде.

«В забеге приняли участие примерно пять тысяч человек. Мы не ожидали, что откликнутся столько людей. Это своеобразный рекорд для полумарафона», — прокомментировала руководитель управления физической культуры и спорта Карагандинской области Наталья Сухорукова.

Каждый участник получил электронный чип на оборотной стороне нагрудного номера. Установленная на старте арка фиксировала время начала бега каждого участника и вела счет индивидуально.

Забеги носили свои название: участники «Арманға жол» должны были пробежать 21 километр. «Спутник» — 10 километров, «Дружба» — 5 километров, «Балапан» — 1 километр.

Кто лидировал в забеге, получал денежный приз

Подарки победители получили из рук акима Карагандинской области Ерлана Кошанова и легендарного марафонца Марата Жыланбаева, который является единственным человеком планеты, в одиночку пробежавшим крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки.

«Карагандинцы — очень спортивные люди. И очень выносливые, судя по тому, как легко многие участники преодолели большие дистанции», — сказал Марат Жыланбаев.

Ведущий программы «Твое кино» Никита Денисов и Екатерина Айдова принимали участие в полумарафоне.