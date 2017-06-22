В Караганде прошел первый этап сдачи ЕНТ

Единое национальное тестирование начали сдавать выпускники школ Карагандинской области. В областном центре оборудовали пять пунктов сдачи ЕНТ в институтах и университетах.

Наибольшее количество абитуриентов проходили тестирование в КарГУ. Здесь подтверждали свои знания более 400 выпускников.

— Мы постарались сделать все максимально прозрачно, исключить любую возможность списывания, — рассказала Гульнара Суюнова, руководитель группы МОН РК, отвечающей за проведение ЕНТ. — На входе все участники тестирования прошли проверку металлоискателями — использовались как рамочные, так и ручные. У некоторых выпускников изъяли мобильные телефоны. Кроме того, в коридорах и аудиториях установили оборудование, подавляющее сигналы связи. Согласно требованиям в этом году использовали новейшее оборудование, которое глушит связь типа 3G и 4G. Что касается традиционных, бумажных шпаргалок, то достать и воспользоваться ими также невозможно. Все аудитории, в которых сдают ЕНТ, построены по типу лестницы, то есть каждого студента хорошо видно. В больших аудиториях дежурят по двое наблюдателей, в маленьких — по одному.

В этом году тестирование впервые сдавали по новому формату. В ЕНТ участвовали лишь те абитуриенты, которые планируют поступать на грант в отечественные вузы. Аттестат об окончании школы теперь выдают на основании выпускных экзаменов. В самой системе тестирования появились новые блоки вопросов, рассчитанные на логику и критическое мышление. Теперь от выпускников требуется умение грамотно работать с текстом и разбираться в логических математических заданиях.

— По факту мало что изменилось, но задания стали сложнее, — считает выпускница Камила Жаутикова, сдавшая ЕНТ в КарГУ первой. — Было страшно, если честно, но я хорошо подготовилась. Вопросы были трудными, в школьной программе такого не было. Самыми сложными оказались грамотность чтения и математическая грамотность. Задания очень запутанные. Но я надеюсь, что набрала высокие баллы.

По словам абитуриентов, в аудиториях было спокойно, участники тестирования не паниковали, старались сконцентрироваться на заданиях.

В первый день сдачи ЕНТ в Караганде ни одного выпускника не выгнали из аудитории за нарушение дисциплины. Также не было случаев, когда кому-то из абитуриентов стало бы плохо от сильного волнения.

Всего в области ЕНТ в этом году сдадут 5 064 ученика. Тестирование продлится с 21 по 23 июня.