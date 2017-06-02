В Караганде прошел парад оркестров (Видео)

В карагандинском областном центре состоялся первый парад детских музыкальных и вокальных ансамблей и оркестров.

Такие шествия в этом году 1 июня организовали одновременно во всех крупных городах страны. В Караганде участники мероприятия стартовали с площади Независимости. Музыканты и танцоры прошли маршем по Каскадной площади, затем по улице Воинов-Интернационалистов и по главной аллее центрального парка, где состоялась торжественная программа.

– Подготовка к параду началась еще зимой, – рассказывает заместитель директор музыкальной школы имени Аманжолова Саулеш Мадиева. – Готовились мы серьезно, репетировали. Ходили вокруг нашей школы, чтобы дети учились играть на ходу. Мы специально придумали крепления из лески на домбры, а кобызы у нас на ремнях. Это нужно для того, чтобы во время шествия их было удобнее нести. Сегодня нашу школу представляют 50 детей и 7 преподавателей. В основном это учащиеся вокального отделения и отделения казахских народных инструментов. Песню мы выбрали казахскую народную «Әттең-ай».

В параде участвовали и хореографические ансамбли. Заранее на репетициях они не только оттачивали танцевальные движения на ходу, но и учились попадать в ритм оркестровой музыки.

– Да, мы репетировали довольно долго, – делится преподаватель хореографии клуба «ЮНЕСКО» школы искусств №2 Олеся Грибоедова. – Детей сначала учили просто движениям, потом согласовывали с оркестром и репетировали вместе.

Маршировать и исполнять музыку на ходу – дело, как оказалось, не из простых.

– Мы играем в духовом оркестре, – рассказали нам воспитанники специализированной музыкальной школы-интерната Владислав и Константин. – Играть на ходу неудобно – инструменты не самые легкие, дыхание сбивается. Мы исполняли три произведения: «Егерский марш», «Гренадер» и «Прощание славянки». Пришлось научиться играть и шагать одновременно. Тренировались в спортивных залах, в оркестровых залах.

Инициатором проведения первого парада оркестров стало Министерство науки и образования РК. Сотрудники ведомства считают, что такое зрелищное музыкально-театрализованное шествие не только повысит уровень музыкальной культуры у молодежи, но и поднимет престиж учебных заведений страны, а также будет мотивировать детей заниматься творчеством.

Всего в параде приняли участие 2200 музыкантов и танцоров.