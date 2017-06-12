В Караганде прошел конкурс красоты «Fashion House Karaganda-kids-2017»

Маленьких победительниц конкурса красоты в Караганде выбрали 11 июня, передает novoetv.kz.

«Был фейерверк эмоций, фейерверк талантов»,- сказала организатор Татьяна Грибанова про конкурс красоты и талантов «Fashion House Karaganda-kids-2017».

В Караганде конкурс проводят в пятый раз, а в Алматы юных королев красоты выбирают уже на протяжение 10 лет.

«Fashion House Karaganda-kids» состоит из пяти этапов, большая часть из которых — подготовительные. Сначала проводится кастинг, на котором собирают заявки, а затем приглашают детей и их родителей на собеседование. Татьяна Грибанова встречается с каждым участником лично. Будущие конкурсанты отвечают на разные вопросы, которые на первый взгляд не связаны с конкурсом: например,какие книги и фильмы любят дети.

«Мы пытаемся понять, зачем ребенок к нам приходит. Иногда бывает, что амбиции родителей больше, чем желания ребенка участвовать. Главное-желание ребенка участвовать, и желание чему-то научиться»,- сказала Татьяна.

После того, как соберут группу, детям устраивают фотосессию, в которой они примеряют на себя различные образы. Этот этап учит конкурсантов сосредотачиваться и работать с камерой. Когда проходит этап с фотосессией,участники начинают подготовку к конкурсу: дети изучают основы дефиле и хореографии. Юные конкурсанты готовят творческий номер и визитную карточку сами, это их домашнее задание.

Финал удивил не только зрителей,но и участников: те, кто в процессе подготовки были в лидерах и явно преуспевали во всем, в финале могли уступить место победителя. Дети мобилизуются и показывают самое лучшее.

Возраст конкурсантов «Fashion House Karaganda-kids-2017» от 4 до 13 лет, поэтому детей разделили на три группы: little, mini-miss и team.

В первой группе «Little» победила Анфиса Василаки. Крошечная пятилетняя девочка получила много голосов в онлайн-голосовании.

Во второй группе «Mini-Miss» победила восьмилетняя Виолетта Драгне, которая поразила всех своим творческим заданиям. Девочка показала настоящий «Мортал-Комбат». «Показала и нежность, и красоту и боевую подготовку»,- сказала Татьяна про конкурсантку.

Кроме этого, победителями стали:

Best in-Ball-Dress Fashion House Karaganda-2017» Фролова Валерия

Best National Costume Fashion House Karaganda-2017 Драгне Виолетта

Best Etno Costume Fashion House Karaganda-2017 — Сынкова Катя

Miss «Зрительские симпатии — 2017» — Молодушкина Евангелина

LITTLE-MISS FASHION HOUSE KARAGANDA-2017- Малеева Вика

MINI-MISS FASHION HOUSE KARAGANDA-2017- Букашева Алтын

TEEN-MISS FASHION HOUSE KARAGANDA-2017 Изотова Маша

TEEN-MISTER FASHION HOUSE KARAGANDA-2017 Большаков Владимир

VICE LITTLE-MISS FASHION HOUSE KARAGANDA-2017 Молодушкина Евангелина

VICE MINI-MISS FASHION HOUSE KARAGANDA — 2017 Сериккали Аружан

VICE TEEN-MISTER FASHION HOUSE KARAGANDA-2017 Молоков Михаил

Дильназ Амангельды стала победителям «Team». Победительница исполнила современный танец «Dance with me», под песню Дженифер Лопез .

Ведущая программы «Три Товарища» Ева Малахова оценивала юных конкурсантов.

На сцене выступили те дети, которые были победителями прошлых лет, и чьи имена уже известны в нашем городе: Полина Хорошенко, Аруана Домбай, Альмира Гуреева, Алина Комиссарова и Алан Рыбалкин.

Ведущий конкурса в Караганде — Бортебаев Максат — будет ведущим и в Алматы.