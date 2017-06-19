В Караганде пройдет ярмарка вакансий

В Караганде планируется проведение ярмарки вакансий в новом формате.

Ярмарка получила название «THE JOB FAIR IS UNDER OPEN AIR».

В прошлом году она проходила в сентябре и была приурочена к международному Дню труда. Тогда в мероприятии приняли участие представители государственных образовательных и медицинских учреждений, предприятий и организаций различных сфер деятельности города Караганды.

На стендах были выставлены 998 свободных вакансий от 189 предприятий и организаций города.

В этом же году целью мероприятия является оказание содействия в трудоустройстве безработным гражданам города, а также возможность свободного доступа к потенциальным работодателям. Специалисты Карагандинского городского центра занятости населения дадут консультации по вопросам программы «Дорожная карта занятости 2020».

Городская ярмарка свободных рабочих мест и вакантных должностей состоится на набережной Центрального парка 23 июня 2017 года в 11:00 часов.