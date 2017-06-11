В Караганде пройдет концерт группы «Апрель»

Концерт группы «Апрель» пройдет 14 июня в 19:00 в Арт-клубе «Sadre».

Творческий коллектив представит проект «Песни ХХ века».

В концертной программе прозвучат популярные песни советской и зарубежной эстрады! Группа «Апрель» придаёт любимым песням нескольких поколений новое звучание — элегантно, темпераментно и со вкусом!

Что такое проект «Творческая Среда»? Это место встречи творческой интеллигенции. Здесь встречаются музыканты, художники, поэты, артисты и все творческие люди, кому это интересно — то есть зрители. Самое необычное — что Вы можете, придя на концерт, попутно посмотреть выставку (фото/живопись) и пообщаться с близкими по духу и интересам людьми.

В этом творческом клубе концерты проходят разножанровые — и блюз, и рок, и классика, и бардовские песни — на самый взыскательный вкус.



По вопросам приобретения билетов в Арт-клубе «Sadre» звоните 87003503745 по будням с 10 до 18 ч. При коллективной покупке билетов (от 10 шт.) — бесплатная доставка по городу (87013468097).