В Караганде пройдет фестиваль “SummerON 2017”, который соберет в своих рядах талантливую молодежь города, передает novoetv.kz. О том, что представляет собой мероприятие, поделился один из организаторов встречи Ержан Рыспаев.

Предстоящий фестиваль призван объединить любителей фильмов и сериалов, игр и комиксов, аниме и манги. Все желающие получат возможность продемонстрировать свои навыки в таких творческих направлениях, как: шитье, вокал, рисование и танцы. Большое внимание будет уделено косплею (примечание: cosplay — переодевание в костюмы известных персонажей из фильмов, сериалов, аниме (японская анимация), манги (японские комиксы) и комиксов, игр).

По словам Ержана, фестиваль ранее проводился в молодежном кафе, которое широко известно своими мероприятиями, посвященными Хэллоуину.

«Цель проведения фестиваля заключается не только в том, чтобы найти ценителей определенных жанров кинематографа, но и в выявлении творческих личностей, предоставлении им возможности реализовать свои идеи, мечты и мотивировать их путем награждения; тех, кто хотел побыть принцессой или пиратом после просмотра того или иного фильма, но побоялся быть неоцененным и непоощренным. Да и просто ради того, чтобы сделать хорошую фотографию на память и похвастаться ею перед друзьями», — сказал Ержан Рыспаев.

Как говорит Ержан, такие встречи собирают людей разных возрастов: «Конечно, мероприятие такого характера более интересно для молодежи, но нас посещают и взрослые люди, которым хочется отвлечься от трудовых будней и получить позитивный заряд энергии. Количество посетителей всегда разное. В связи с тем, что на предыдущей площадке не было достаточного пространства для большой аудитории, количество было порядка 150-170 человек. Ныне надеемся порадовать большим количеством мест».

Подобные фесты популярны и часто проводятся в таких странах, как США, Германия и Россия. Казахстан уже имеет большой опыт в проведении слетов такого характера. Фестивали регулярно проводятся в Астане и Алматы. В этих городах недавно были проведены фестивали, и после карагандинского “SummerON 2017” они пройдут там снова. Для Караганды же мероприятие такого масштаба впервые, так как раньше оно охватывало только поклонников японских комиксов и анимации.

«Мы сами часто ездим в Астану и Алмату для получения новых впечатлений и опыта, также как и они посещают нас. И нам хотелось попробовать что-то новое, чего еще не было в нашем городе», — делится Ержан.

Фестиваль “SummerON 2017” включает в себя развлекательную программу: игры, дефиле участников, разыгрывание сценок, демонстрацию видео от любителей, музыкальные исполнения, мастер-классы по созданию образов и повышению навыков рисования манги. Активные участники будут награждены, а зрители смогут увековечить воспоминания фотографиями от приглашенных фотографов.

«Чтобы провести фестиваль, мы активно взаимодействовали с акиматом города Караганды, где нам очень помогли и дали разрешение на проведение. Граждане очень заинтересованы и многие пишут нам с целью поделиться идеями, своими наблюдениями, что не может не радовать. И мы будем всех рады видеть 9 июля, искренне надеемся оправдать ожидания ребят!» — заключил Ержан.

Фестиваль пройдет 9 июля в 15:00 по адресу: ул. Кривогуза, д. 162 а (гостиница «Космонавт»).

За событиями фестиваля следите в официальной группе Вконтакте “SummerON 2017”.