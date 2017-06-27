В Караганде представили новый учебник «Өлкетану»

26 июня в Учебно-методическом центре развития образования Карагандинской области прошла презентация учебного пособия «Өлкетану» («Краеведение») на казахском языке для средних учебных заведений.

В учебнике, объем которого составляет 71 страницу, дано описание географического своеобразия Карагандинской области: территориального положения, геологического строения почв, месторождений полезных ископаемых и водных ресурсов, экономических и административных особенностей. Представлена информация о животном и растительном мире, экологической ситуации в регионе, возможностях местного туризма. Во второй половине книги содержится экскурс в исторические и этнографические исследования, проведенные в XVIII-XX веках на территории области, описаны историко-культурные памятники и особенности топонимики Сарыарки.

Выпуск этого учебника — реализация идей по развитию у подрастающего поколения любви к малой родине через изучение и познание ее географии, истории, культуры, высказанных Нурсултаном Назарбаевым в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Авторами учебного пособия являются сотрудники Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова: доцент кафедры географии, кандидат педагогических наук Дидар Кадирбаева и заведующий кафедрой истории Казахстана и Ассамблеи народов Казахстана, кандидат исторических наук Жамбул Джумабеков.

— Глава государства сказал: «Цивилизацию развивает наука, а история — это часть науки». Через историю мы учим наше будущее поколение патриотизму. Об этом написано в программе «100 конкретных шагов». Там говорится, что изучение краеведения необходимо. С этой целью, при поддержке акима области Ерлана Кошанова и руководства КарГУ имени Букетова, мы решили выпустить учебное пособие «Өлкетану». Наши студенты со второго курса изучают краеведение. А книга, которую мы сегодня презентуем, предназначена для учеников 7-го класса. И в будущем она обязательно войдет в учебную программу в школах нашей области, — рассказала одна из авторов учебника Дидар Кадирбаева.

В ближайшее время авторы планируют подготовить аналогичное издание для школьников на русском языке, а также учебные пособия на государственном и русском языках для высших учебных заведений.