В Караганде появился новый игровой комплекс

В Октябрьском районе Карагандинской области открыли новый детский игровой комплекс.

Предприниматели инициировали акцию «Все лучшее детям». Бизнесмены на свои средства благоустраивают дворы, оборудуют детские площадки.

В микрорайоне «Восток-2» открылся детский игровой комплекс «Жулдызай».

По словам производителей, этот пластик является безопасным, используется в пищевой промышленности, не вызывает аллергии.

«Каждый бизнесмен по мере своих возможностей должен внести какой-то вклад в благоустройство нашего города, особенно для детей. Дети — это наше будущее. От того, какими они вырастут, зависит процветание нашей страны», — говорит директор торгового дома Булат Аубакиров.

Дети из соседних дворов очень рады такому подарку.