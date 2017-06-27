В Караганде построят объездную дорогу

Объездную дорогу для транзитных машин построят в Караганде, передает МИА «Казинформ».

Чтобы разгрузить Караганду от потока транзитных машин, власти построят объездную трассу.

«В сутки по Караганде проезжают 22 тысячи автомобилей. Городу нужна разгрузка. Поэтому мы инициировали строительство объездной дороги северного и восточного обхода. Проект очень важный, но он очень дорогой. На ее возведение требуется 34 миллиарда тенге. Сейчас мы работаем по этому вопросу с соответствующими министерствами и надеемся на положительный исход переговоров. Предварительные договоренности есть, министры понимают важность и значимость проекта», — сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Аким также добавил, что многие трассы областного значения портятся из-за большегрузного транспорта.

«С владельцами предприятий, которым принадлежат эти габаритные тяжелые машины, был разговор. Решаем проблему так — привлечем предприятия на ремонт этих дорог. Раз сами портят, пусть сами ремонтируют и берут участки на свой баланс», — сказал Ерлан Кошанов.