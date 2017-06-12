В Караганде после ремонта заработал компьютерный томограф

Карагандинские специалисты вернули в строй магнитно-резонансный томограф, который в 2007-ом году городу подарил глава государства. Тогда этот аппарат МРТ был одним из первых в Казахстане.

Томограф удалось отремонтировать по программе ГЧП. За эту работу взялись сотрудники РЦ «Шипагер».

— В прошлом году томограф вышел из строя, — рассказал Денис Подгайнов, директор компании. – Это аппарат фирмы «Siemens». На сегодняшний день на рынке очень высокие цены на ремонт и обслуживание подобных устройств. Но, так как у нас есть уже опыт в поставках и ремонте такого оборудования, есть свой сервисный центр, то нам этот ремонт обошелся дешевле.

Томограф вновь заработал две недели назад. За это время на нем уже успели пройти обследование около 300 человек. За почти 10 лет эксплуатации этого аппарата врачи смогли поставить диагноз более, чем 30 тысячам жителей Карагандинской области.

— Год выпуска томографа не влияет на качество его работы, — пояснил Денис Подгайнов. – В нем установлен постоянный магнит, который будет удерживать поле еще 30 лет. Поэтому на снимках никаких дефектов не будет.

Сейчас восстановленный аппарат МРТ используют для обследования пациентов поликлиники №5, что на Юго-Востоке.