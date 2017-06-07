В Караганде открывается сезон «Летнего Читай-города»

Вновь открывает свои двери «Летний Читай-город» Карагандинской областной универсальной научной библиотеки им. Н.В. Гоголя, передает novoetv.kz

Проект направлен на повышение интереса карагандинцев разных возрастов и книжных предпочтений к чтению, а также на органзацию летнего досуга в пределах города. Эта идея была инициирована в 2013 году Областной универсальной научной библиотеки им. Н.В. Гоголя с целью сближения с читателем и создания интересного летнего читального зала.

Фонд «Летнего Читай-города» включает в себя классические произведения литературы, разнообразные периодические издания.

8 июня в 11.00 состоится официальное открытие читального зала, на котором читатели смогут поучаствовать в конкурсах, проверить знания и эрудицию в викторинах и литературных играх.

Призываем карагандинцев проводить время летом не только полезно, но и культурно!

«Летний Читай-город» будет работать с 8 июня по 1 сентября два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 11.00 до 16.00 часов на улице Алиханова (сквер напротив Управления образования).