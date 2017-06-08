В Караганде открыли физкультурно-оздоровительный комплекс имени Геннадия Головкина

Вчера, 7 июня, в Майкудуке открыли ФОК, названный в честь GGG, передает novoetv.kz.

Испугавшись карагандинских пробок, команда «Нового телевидения» на открытие приехала за час до начала. И не только мы! Площадь перед зданием уже была наполнена людьми в кепках и футболках с символикой GGG. В основном это были дети, которые подбегали с вопросами «Какой канал?» (зеленый микрофон и журналистское удостоверение «Нового Телевидения» не наталкивало их на правильную мысль) и «Когда приедет Гена?». Что интересно, мало кто называет спортсмена по имени и фамилии, люди зовут его просто Гена, вне зависимости от своего возраста.

По традиции, за полчаса до начала начали репетировать танец, которым встречали боксера. Тем временем в самом здании шли последние приготовления: расстилали красные ковровые дорожки, пылесосили их и суетились перед приемом знаменитого гостя.

Приезд Геннадия Головкина ожидался в 16:30, но по еще одной традиции, открытие откладывалось. Тем временем пришли сотрудники полиции для поддержания порядка. К началу мероприятия люди стояли не только перед сценой и зданием, но и заполнили собой территорию, которая находится справа от ФОКа: на больших трубах стояли и сидели мальчишки и девчонки. Даже большие мрачные тучи не испугали жителей Караганды.

Встречала спротсмена и Лаура Байшоканова. Девушка приехала из Алматы, чтобы лично вручить Геннадию портрет, который нарисовала сама. По её словам, на открытие она прибыла с поезда. Лаура скромно стояла в сторонке, пока ей не заинтересовались журналисты. Когда на нее были нацелены камеры и любопытные глаза журналистов, она увлеченно рассказывала о своей мечте встретиться со знаменитым боксером и подарить ему портрет, над которым трудилась. В правом нижнем углу изображения Геннадия девушка подписала портрет.

Людей собралось очень много. Организаторы планировали сделать «живой» коридор, который ввел бы к середине сцены, но воевать с толпой было бесполезно. Больших усилий стоило представителям полиции сделать такой коридор с правой стороны, между открытым баскетбольным полем и собравшимися.



Для встречи Геннадия Головкина первым рядам раздали желтые шары. Все ожидали приезда звезды бокса мирового уровня. И наконец, GGG приехал на свою малую родину — Майкудук!

Вместе с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановом Геннадий вышел из машины и пошел к сцене, через «живой» коридор. Удивительно, насколько скромным человеком оказался Геннадий Головкин! Мы привыкли, что звезды мирового уровня или известные в своей стране личности очень часто с завышенной самооценкой и не обращают внимания на своих фанатов. Но не GGG! Выйдя из машины, спортсмен улыбался присутствующим: махал рукой в ответ на приветствия, отвечал на рукопожатия тех, кто из последних сил тянулся через ограждение к своему кумиру. Весь его небольшой путь до сцены сопровождался радостными криками толпы.

Для боксера дети приготовили танец, но гостю не дали его посмотреть: кто-то прорывался и делал фото со звездой, со всех сторон раздавали крики «Гена, посмотри сюда!», а одна женщина даже дружественно похлопала Геннадия по спине.

После небольшого выступления на сцену поднялись аким Карагандинской области и Геннадий Головкин. После выступления главы области слово предоставили долгожданному гостю. Вначале речь боксера заглушали радостные крики толпы.

«Спортивный комплекс назвали в мою честь, но я хотел бы поблагодарить акимат за то, что в Майкудуке появился такой дом спорта», — сказал Гена — именно так хочется назвать любимца собравшихся.

После того, как Геннадий Головкин сказал речь, он направился в спортивный комплекс. Внимание публики со сцены переключилось на дверь, в которую зашел кумир. Мало кого интересовало то, что происходило в этот момент на сцене: многие пытались пробиться в новое спортивной здание. Прессе пришлось бороться за вход в здание: подняв камеры и журналистские удостоверения, представители СМИ с криками «Пресса! Пустите!» все-таки смогли попасть внутрь.

Физкультурно- оздоровительный комплекс начали строить в 2014 году, а в 2015 решили назвать его в честь знаменитого казахстанского боксера. Из местного бюджета на строительство выделили 826 001 тысяч тенге.

Здание состоит из трех этажей, его площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров. В комплексе есть плавательный бассейн, длина которого 25 метров, ширина – 11 метров, четыре дорожки, душевые кабины и комнаты для переодевания. Также здесь есть спортивный вход в зал для игры в мини-футбол, волейбол, балконы для зрителей, зал для занятий тяжелой атлетикой и боксом.



Геннадию Головкину показали помещения и тренеров, которые будут работать в этом комплексе, а дети подготовили для него показательные выступления. Девочки-синхронистки показали номер, где изобразили бой Головкина и как он побеждает соперника. Но, конечно, целью осмотра помещения было показать зал для занятий боксом, перед которым стоят две большие боксерские перчатки, уже с автографами знаменитого боксера.



В помещении, где теперь юных жителей Караганды будут обучать боксу, Головкина ждали маленькие спортсмены. GGG расписался у всех на перчатках, а также на большом плакате со своим изображением. Из этого зала его долго не хотели отпускать: все присутствующие пытались сделать фото с боксером. Через прессу пробивались тренеры бокса: «Дайте нам, боксерам, сделать фото с Геной!».



Даже на пути к выходу из здания с нашим земляком пытались сделать фото, и лишь на выходе из здания Лауре удалось подарить боксеру портрет своего авторства.

Когда Гена вышел на улицу, толпа фанатов ожидала его и там. С трудом полицейские сдерживали собой толпу, пока боксер садился в машину. Уезжал Геннадий Головкин под крики и радостные возгласы толпы!

Вот так посетила свой родной район скромная звезда бокса мирового уровня — Геннадий Головкин! Ну а нам остается болеть за нашего земляка 16 сентября, на очередном бое, и гордиться его победами!