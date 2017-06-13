В Караганде объявили конкурс на лучший эскизный проект концертного зала

В Караганде объявили конкурс на разработку эскиза проекта нового концертного зала на 1250 мест. Новое здание планируют построить на Юго-Востоке.

Разработать эскиз проекта и отправить его на рассмотрение конкурсной комиссии могут как начинающие архитекторы, так и профессионалы со стажем. Допускаются к конкурсу и групповые работы.

Главные требования к проекту: соответствие санитарным нормам и нормам пожарной безопасности. Концепция должна включать в себя не только само строение, но и прилегающую территорию, освещение, малые архитектурные формы, элементы дизайна и окружающей среды.

Автор лучшего проекта получит два миллиона тенге. Также в конкурсе предусмотрены шесть поощрительных призов по 500 тысяч тенге.

В состав конкурсной комиссии войдут 20 человек, в том числе аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, аким Караганды Нурлан Аубакиров, главный художник города Юлия Плужникова, члены Союза архитекторов, среди которых Лев Кий, Александр Бойков и Елена Адамова.

Положение о конкурсе опубликовано на сайте акимата Караганды.