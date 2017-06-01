В Караганде на свободу выпустят Юрия Пака

Суд удовлетворил ходатайство осужденного о замене части наказания на штраф, передает пресс-служба Абайского районного суда Карагандинской области.

«Абайским районным судом Карагандинской области 01.06.2017 года в РГУ «Учреждение АК 159/18″ поселка Карабас, под председательством судьи Исабекова рассмотрено ходатайство осужденного Юрия Пака о замене неотбытой части наказания на более мягкое наказание. На судебном заседании Пак Юрий Дмитриевич свою вину признал и в совершенном преступлении раскаялся, судом неотбытая чась наказания осужденному заменена более мягким видом наказания в виде штрафа в размере 170 742 тенге», — сообщил руководитель пресс-службы суда Ардак Жумашев.

Осужденный выйдет из стен колонии через 15 дней.

Напомним, в октябре 2016 года приговорили к двум годам колонии по обвинению в лжетерроризме карагандинского учителя физики Юрия Пака. Следствие считало, что 14 апреля 2015 года педагог, находясь на рабочем месте, позвонил на номер 102 и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о готовящемся теракте в итоге не подтвердился.