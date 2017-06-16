В Караганде «Летний Читай-город» собирает книголюбов

В Караганде на протяжении пяти лет областной универсальной научной библиотекой имени Н.В. Гоголя проводится «Летний Читай-город». Корреспонденты ТК «Новое телевидение» побывали на мероприятии и смогли окунуться в его атмосферу.

В этот раз акция стартовала 8 июня и будет продолжаться вплоть до 1 сентября 2017 года.

В сквере напротив Управления образования расположилась небольшая библиотека. Ее сотрудники работают с большим энтузиазмом все лето. По словам работников библиотеки, проект ведется каждый год в летний период с книгами и журналами, которые читатели дарят библиотеке.

«Эта акция проводится для того, чтобы привлечь читателей к литературе, чтобы люди, проходя по городу, могли остановиться в сквере и отдохнуть с книгой в руке. Людей приходит много. Сегодня за час пришло уже 12 человек. Книги в основном художественные, научно-популярные. Люди могут приносить книги и обмениваться ими», — говорит сотрудница библиотеки Ирина.

«Летний Читай-город» пользуется популярностью как среди молодежи, так и у взрослых людей. Жители города могут свободно брать книги и оставлять их в своем пользовании. Сотрудники библиотеки ведут журнал учета книг и посетителей. Также у библиотеки «на воздухе» есть книга отзывов, где можно выразить благодарность или оставить свои пожелания и предложения.

«Я на протяжении двух лет посещаю акцию. Спасибо организаторам за это мероприятие. «Читай-город» приносит пользу всем жителям города. Я сама лично приносила книги и мне очень приятно, что их берут», — поделилась карагандинка.

«Летний Читай-город» работает два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 11:00 до 16:00 часов на улице Алиханова.