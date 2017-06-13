В Караганде изменился интервал маршрута №69

Количество машин на маршруте №69 увеличили до двух.



Схема движения автобуса от Автостанции, которая находится на 14 микрорайоне, до поликлиники №4.

Ранее аким Карагандинской области Ерлан Кошанов посетил медучреждение в районе Майкудук областного центра без предупреждения, решил лично проверить очереди в поликлиниках.

«Мне на блог очень часто приходят жалобы на длинные очереди в поликлиниках. Я понимаю, что если предупреждать о визите заранее, то реальной ситуации я не увижу. Поэтому я решил посетить вас спонтанно, посмотреть живые очереди,» – сказал глава региона.

С порога Акима встретили жалобами. В фойе сидели пенсионерки и ждали автобуса, на котором могли бы уехать из поликлиники домой. Пожилые люди пожаловались Ерлану Кошанову на общественный транспорт

«Здесь ходит один автобус, но его никогда нет. Вчера я целый день сидела, ждала его, но он так и не приехал. А сегодня вот уже час жду. А до другой остановки, где больше маршрутов, дойти тяжело. Мне 70 лет, у меня инвалидность. Попробуйте-ка пройдите. А особенно тяжело зимой, здесь всё снегом заметает», – пожаловались Акиму.

В связи с жалобами пациенток на это, заместитель акима Караганды Оспанов по поручению Ерлана Кошанова проследил за увеличением количества графиков маршрута №69. Теперь интервал между маршрутами составляет 30 минут.